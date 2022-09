A mí PISA plin, pero...

Publicado hace 49 minutos por doyou a xarxatic.com

Hoy en día no se puede dar clase normal en la mayoría de grupos. Hay alumnado que no deberían estar escolarizados en una clase. Ya sé que no es culpa suya pero, o atajamos los problemas sociofamiliares que presentan de raíz o, por culpa de esos cuatro o cinco que hay por grupo, te acaban jodiendo las posibilidades de los otros veintipico. Es muy triste pero, al final, o sacamos a ese alumnado del sistema “educativo reglado estándar” o estamos perjudicando al resto. A esta tipología de alumnos no podemos reconducirlos en un centro educativo.