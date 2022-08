El 60º cumpleaños de Spiderman, Thor, Hulk y Iron Man: los mitos de Marvel entran en la tercera edad

Publicado hace 1 hora por NoRes a elpais.com

Cualquier médico sensato les diría que parasen. Deslizarse entre rascacielos con una telaraña o levantar un martillo de peso descomunal no son planes para la tercera edad. Lo suyo, a estas alturas, sería más bien un retiro plácido. Como los individuos normales. Ellos, sin embargo, son excepcionales. Uno, incluso divino. La sociedad los necesita. Los lectores, también. Y su editorial, aún más. Así que no hay achaque que valga: la carrera del superhéroe no prevé la jubilación. Y eso que han cotizado méritos de sobra. Porque estos meses tres icono