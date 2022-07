Publicado hace 23 minutos por Hristo a kamchatka.es

Probablemente, el propio Camarón no sabía a ciencia cierta quien era en realidad. Se extrañaba de que que la prensa francesa, tras su ascensión a los cielos del Cirque D´Hiver, le saludase como "El Mick Jagger del flamenco", "El Joe Cocker". "Yo, en realidad –me confesó poco después--, no tenía ni idea de quienes eran esos señores, pero me explicaron que eran unos monstruos y dije entonces, pues si es así, bueno está".