Publicado hace 2 horas por dmeijide a brightfuturesny.com

El 14% de los adultos estadounidenses no saben leer. El 21% de los adultos leen por debajo del nivel de 5º de primaria. El 19% de los graduados de secundaria no saben leer. El 43% de los adultos con bajo nivel de alfabetización viven en la pobreza. El 50% de los adultos con bajo nivel de alfabetización no tienen trabajo. El 85% de los delincuentes juveniles tienen bajo nivel de alfabetización. 3/4 de los presos de las cárceles estatales no terminaron la secundaria. 2/3 de los estudiantes que no saben leer correctamente al final del 4º curso aca