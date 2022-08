1972: Zappa y los álbumes Just Another Band from L.A. y Waka/Jawaka

Publicado hace 29 minutos por Punisher92 a historiadelamusicaelectronicapopular.blogspot.com

Después de 200 Motels, Frank Zappa con The Mothers salió de gira, de ahí salió el álbum en directo Just Another Band From L.A. En 1972 Zappa lanzó un álbum en solitario fuertemente orientado al jazz, Waka / Jawaka.