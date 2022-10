Publicado hace 24 minutos por Deckardio a cabaltc.com

¿Cuáles son los mejores libros de zombies made in Spain? Porque, aunque el género zombie parezca venir del otro lado del océano, en España tenemos un montón de buenos escritores (...) En total, casi 30 libros de temática zombie para pasar no una, ni dos, sino tres cuarentenas diferentes leyendo sobre nomuertos. ¿El orden de la lista de zombis… digo de autores? Ninguno en especial. Los he ido añadiendo según me venían a la mente.