10 curiosidades sobre cómo se ruedan las escenas de sexo en Hollywood

Rodar secuencias de sexo en cine y televisión es bastante menos estimulante de lo que puede parecer. Coreografías, trucos, dobles de cuerpo… ¿Y si hay una erección… o no? Los actores no son de piedra. Y sí. A veces ocurre. “Cuando hablamos de erecciones, hay que pedir perdón si ocurre… pero también hay que hacerlo si no ocurre. Si pasa, la compañera entenderá que la cosa no va a ir más allá de la secuencia. Pero, si no pasa, tampoco se sentirá ofendida”, explica un intérprete, que ha preferido mantenerse en el anonimato.