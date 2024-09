Sobre los meneos duplicados

Ya lo he comentado cuando señalo algún duplicado al autor del envío, me parece injusto coser a negativos por "duplicada" a los envíos duplicados cuando el problema (o parte de él) es que el buscador no aporta resultados recientes (de los 10 últimos días aproximadamente).

Igual sería suficiente con que se vote el comentario que señala que es duplicada para darle visibilidad y, si quien lo envía no se entera a tiempo de cerrarla, simplemente bastaría con no votarla. Sin votos no va a ir a ninguna parte, pero penalizar a quienes envían noticias porque el buscador no sirve para buscar noticias recientes, me parece excesivo.

No suelo mirar mucho la lista de descartadas, pero estos días es un "cementerio de duplicadas".

https://www.meneame.net/queue?meta=_discarded