Las bondades de los seguros de salud privados

En Suiza los seguros de salud, que son todos privados, suben. Y suben de la hostia este año. En nuestro caso la aseguradora nos ha mandado una subida del 20% para los adultos, pasando la prima para uno solo de 269 a 324 francos mensuales, para el seguro básico. Ni que decir tiene que miraremos otras opciones y veremos qué hacemos.

Como bien explica The Local CH:

In 2023, premiums on Switzerland’s compulsory health insurance are expected to increase by 10 percent on average — the sharpest hike in the past 20 years.

The price hikes are not a new phenomenon per se: over the past 20 years, costs have risen at twice the rate of economic growth, resulting in health insurance premiums that are 90 percent higher than in 2002.

Los costes sanitarios son un 90% mayores que hace 10 años para la población. Ni que decir tiene que lo que tu pagas no tiene nada que ver con lo que tú ganas. La única variable aquí es en que grupo de edad estás (niño, joven o adulto) y donde vives (el código postal). Y por supuesto el tipo de atención y cuanto tienes de franquicia. En nuestro caso 2500 francos anuales con un copago de 400 francos. Todo lo demás es fijo, o lo que es lo mismo, si ganas 300k al año pagas lo mismo que si ganas 50k.

Ahora echar cuentas cuando sería la broma en España. Yo calculo que sería como ¾ del precio de aquí, ya que hay costes que on tienen nada que ver con los costes laborales, que es lo caro de Suiza. Podría la gente, el trabajador medio, poner 324 * 0.75 = 243 € al mes para el seguro de salud? y pagar los primeros 1500 € anuales de gastos médicos? Una familia media en España puede poner 550 € (dos adultos y un niño que pagaría como 75€ al mes) todos los meses para pagar sus gastos médicos? Incluso si hubiera una bajada de impuestos ya que el estado no tendría que financiar la sanidad. De cuánto sería la bajada? del 2, del 4, del 5%? Será equivalente a lo que habría que pagar en bruto como si fuera en Suiza?

Y todo esto teniendo en cuanta que aquí el sector está controlado medianamente por el gobierno federal, no como en USA que es la ley de la selva y si no le interesa al seguro, no se asegura y punto. Dice eso no te lo cubro. Aquí esta todo muy regulado, tienes la obligación de tener seguro y las aseguradoras no te puede rechazar para el seguro básico.

Todo esto se lo contáis a los que presumen de segurito privado en España, y les decís como sería la peli si no estuviera en España el sistema nacional de salud.

Ahora vas… y lo cascas.

PS/ y la calidad de la sanidad, en general, es peor. Todo el rato te sientes como un cliente, no como un paciente, y tratan de captarte y de que no te vayas a otro médico. Ir a un especialista es complejo. Y hay listas de espera, tanto o más largas que España. Yo no uso mucho el sistema, mi hijo si porque tiene 3 años y es la tónica general de los niños. Pero mis compañeros de trabajo me cuentan las miserias del sistema, y son la hostia.