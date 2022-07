La zona cero del bono social: "Al pobre no le deberían subir los precios un 10%"

Publicado hace 1 hora por ktt a lainformacion.com

"La ayuda de 200 euros es una payasada. Pedro Sánchez no se entera de nada. En mi casa vivimos cuatro, pero esta ayuda no la pueden pedir los que ganen más de 14.000 euros al año. Entre mi mujer y yo la superamos por poco... y no la podemos solicitar. Imagínate. Con el alquiler, el gas, la luz, el agua, el teléfono, la comida... ¿Tú crees que cuatro personas podemos vivir con eso? Al final, esa ayuda se la quedan los inmigrantes", comenta un vecino de la zona que ha mantenido durante toda la conversación la mirada perdida.