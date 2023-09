Ya funcionan en Madrid las cámaras de la M-30 que multan a los coches

Publicado hace 44 minutos por nereira a larazon.es

La arteria de comunicación clave de Madrid, la M-30, tiene nuevas normas. Y son y serán de obligado cumplimiento. A partir del 1 de enero de 2024, los vehículos con etiqueta ambiental A que no estén empadronados en Madrid o no paguen el IVTM en la ciudad tendrán prohibido el acceso y la circulación por todas las vías públicas urbanas del municipio de Madrid, no solo las interiores a la M-30. También habrá un periodo de adaptación y de aviso, con lo que todavía no recibirán la multa en esta fecha.