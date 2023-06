Publicado hace 24 minutos por nereira a elcomun.es

Una mujer en nivel extremo de protección es una mujer sentenciada a muerte. Es decir, su pareja en este caso va a matarla o intentarlo en cuanto tenga ocasión. Necesita protección incluso cuando no la pide, cuando no la exige o cuando ella cree que no la precisa. Para eso están los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Para impedir que la sentencia se ejecute.