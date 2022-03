Publicado hace 1 hora por Ze7eN a youtube.com

Vox insiste en hablar de "ayudas" a personas migrantes, pero no sabe explicar cuáles son. O si existen. "Yo no vengo aquí a jugar al Trivial", ha respondido el líder del partido de extrema derecha en Castilla y León, Juan García-Gallardo, cuando la prensa le ha pedido que concretara a qué ayudas sociales se refiere al insistir en que "en muchas ocasiones, los ciudadanos de Castilla y León ven con inquietud cómo el dinero que ellos pagan va destinado a personas que no han contribuido". ¿Cuáles son esas ayudas? García-Gallardo no lo sabía.