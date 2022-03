Visa y Mastercard, ¡no suspendan las transacciones con tarjetas rusas fuera de Rusia! [ENG]

Esta sanción en particular no afecta ni a Putin ni a sus partidarios en Rusia. La decisión de Visa y Mastercard nos afecta a nosotros, a esos rusos que se resisten a Putin y tuvieron que abandonar Rusia porque fuimos amenazados por la cárcel por nuestras creencias políticas. Somos exiliados y todo el dinero que tenemos está en bancos rusos. No tenemos otro medio de vida. Ahora no podemos pagar por refugio, comida, ropa y nos vemos obligados a regresar a Rusia.