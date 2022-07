El virólogo Luis Enjuanes aboga por volver a instaurar restricciones contra el Covid: "Esto es una locura"

Publicado hace 14 minutos por pablisako a elmundo.es

Las vacunas actuales, que se administran por vía intramuscular, "tienen una efectividad en mucosas bajísima" y una inmunidad en ellas "de corta duración". Si no se inmuniza localmente en la mucosa donde vaya a infectar el virus, se pierde el 98% de eficacia de vacunación. "La gente que se ha inmunizado tres veces no solo es que se infecte, es que amplifica el virus y lo vuelve a diseminar", ha apuntado el experto, que sostiene que ahora mismo, las teorías de inmunización de masas "no cuentan" y hay que hacer "otras matemáticas".