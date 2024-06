Publicado hace 1 hora por plutanasio a heraldo.es

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón acaba de confirmar la condena de cinco años de prisión que la Audiencia de Zaragoza impuso a un joven de 18 años por la agresión sexual de la que fue víctima una chica de 19. Sin embargo, el pronunciamiento no ha sido unánime, ya que uno de los magistrados alberga dudas sobre el consentimiento o no de la relación. De ahí que este haya emitido un voto particular en el que se muestra a favor de la absolución de Yassine Moujane. Pronunciamiento en el que podría apoyarse la defensa