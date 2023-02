Villarejo dice que lo quieren matar: "Están preparando mi suicidio, muerto el perro, muerta la rabia"

Publicado hace 1 hora por nereira a elnacional.cat

Villarejo afirma que tiene copias de sus audios en el extranjero, pero que solo saldrán a la luz cuando él muera, aunque cree que este momento no queda "demasiado lejos", porque, según afirma, hay gente interesada en que él muera para que todo se haga público."Tengo asumido que están preparando mi suicidio. Lo tengo asumido y no me importa. Y tengo confianza llena en la Justicia"