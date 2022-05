La verdadera razón por la que te niegan el teletrabajo o el contrato indefinido

Publicado hace 37 minutos por ccguy a laboro-spain.blogspot.com

En el último artículo publicado en Laboro dijimos que la razón principal de que los empresaurios no quieran hacer contrato indefinido a los trabajadores es que no quieren beneficiarles. La misma razón por la que no quieren darles el teletrabajo, aunque sea perfectamente posible, ni menos aún una reducción voluntaria de jornada. Hoy vamos a desarrollar este tema. cuadrado(); Los empresaurios suelen defenderse de este tipo de acusaciones diciendo que ellos no fastidian a sus trabajadores por placer sino por razones (...)