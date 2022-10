Vais a leer a periodistas progresistas defender que Victoria Rosell no debe ir al CGPJ por sus vínculos partidistas

Publicado hace 15 minutos por harkon a threadreaderapp.com

El PP solo quiere vengarse de Victoria Rosell. Pero los periodistas “progresistas” y “liberales” no dicen que es una incoherencia del espacio proponer a Urías. Saben que no lo es, igual que saben que su tarea ahora es desprestigiar a Podemos. Creen que así ayudan a Sumar y a IU. Se equivocan. No se atreven a desprestigiar en público a Rosell después de todo lo que ocurrió con ella, pero ya distribuyen relatos negativos en privado. Algunos incluso contribuyeron a la operación de lawfare contra ella en el pasado. Los de La Sexta por ejemplo