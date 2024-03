Publicado hace 3 horas por Juanro49 a edps.europa.eu

En particular, la Comisión no ha proporcionado las salvaguardias adecuadas para garantizar que los datos personales transferidos fuera de la UE tengan un nivel de protección esencialmente equivalente, garantizado en la UE. Además, en su contrato con Microsoft, la Comisión no especificó suficientemente qué tipos de datos personales deben recopilarse y para los que se tienen fines explícitos y específicos al utilizar Microsoft 365.