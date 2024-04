Publicado hace 27 minutos por Harkon a efe.com

La mayoría de los españoles (53 %) no está dispuesto a luchar por su país en caso de que hubiera un conflicto bélico, mientras que solo el 29 por ciento se muestra favorable a hacerlo y el 18 por ciento restante no sabe o no contesta, según una encuesta que sitúa a España entre los países como más rechazo a