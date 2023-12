Lo único que faltaba: DRM en los trenes

Publicado hace 1 hora por Virusaco a neoteo.com

No podemos usar cápsulas alternativas en nuestras máquinas de café. No podemos reparar nuestros tractores. No podemos reparar nuestros teléfonos. No podemos escanear en nuestras impresoras multifunción con cartuchos vacíos. Y el nuevo episodio de la serie es «los contribuyentes polacos no pueden reparar los trenes que pagaron», o mejor dicho, no sin la ayuda de un grupo de hackers…