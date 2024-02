Publicado hace 1 hora por escalibrur a elespanol.com

Sor María Lucía coge el aparato: "Ave María purísima". Esta religiosa confirma que han puesto algunos apartamentos de su convento para turistas. "Pero no dentro de la clausura". Cuenta cómo una congregación de religiosas quieren conservar un convento del siglo XVI. No es barato, señalan. Para pagar las facturas han hecho de todo. "Probamos con la encuadernación y también pusimos una lavandería, pero eso no da dinero", explica la madre superiora. El dinero, por mucho que uno se dedique a la vida religiosa, es un asunto complicado.