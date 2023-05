Un canal informativo con más de 300.000 seguidores dice que se han demolido 256 presas en España

Publicado hace 1 hora por escritor_esporadico a threadreaderapp.com

Un canal "informativo" con más de 300.000 seguidores dice que se han demolido 256 presas para perjudicar al campo, beneficiar a Marruecos y secar España. Para comprobar si esto es verdad me he tenido que meter en los datos oficiales y me he topado con este mapa, del que he mirado una a una las demoliciones.