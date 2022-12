Publicado hace 37 minutos por Verdaderofalso a resumenlatinoamericano.org

El pasado 21 de noviembre, The New York Times publicaba un artículo de Carlotta Gall sobre las actividades militares del Batallón Bratstvo, un nombre reconocible para quienes han seguido al detalle la guerra en Donbass en 2014 y 2022, pero que parece no ha llamado la atención de la periodista. Bratstvo remite directamente a la figura de Dmytro Korchynsky , un viejo conocido de la escena de la extrema derecha nacionalista ucraniana y que en estos años ha llamado a bombardear a la población civil de Donbass y a construir campos de concentración