Turquía veta la entrada de Finlandia y Suecia a la OTAN

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, acusa a esos países de apoyar a terroristas kurdos, y advirtió de que no cometerá en esta ocasión el error que fue, a su juicio, permitir el acceso de Grecia a la alianza. "A un musulmán no se lo puede morder dos veces", afirmó. Según varios informes de medios, el Consejo de la OTAN no pudo redactar la resolución necesaria para dar inicio al proceso de adhesión de Suecia y Finlandia a la alianza debido al bloqueo de Turquía.