Trump pregunta a sus maridos cómo las "aguantan" mientras su atractivo entre las votantes femeninas empieza a sentirse afectado. "Alguien dijo: 'A las mujeres no les gusta Donald Trump'", dijo desde un mitin en Johnstown, Pensilvania, el 30 de agosto. "Yo dije: 'Creo que eso está mal. Creo que me quieren'. Yo las quiero". Señaló a un grupo de mujeres de Carolina del Norte que han viajado a 227 mítines. "Son riquísimas. Míralas. No tienen más que dinero", añadió. "Sus maridos son estupendos. Pero les permiten ir por todo el país.”