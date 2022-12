Tratan de hacer el examen del carnet de conducir con cascos para que sus cómplices les chivaran las respuestas en Zaragoza

Publicado hace 37 minutos por dips a elperiodicodearagon.com

La infracción conlleva una multa de 500 euros y los aspirantes no se pueden presentar en un plazo de seis meses. Habían preparado un sofisticado sistema para asegurarse el aprobado en el examen del permiso de conducir clase "B" y "C", pero fueron pillados in fraganti por el Grupo de Investigación y Análisis (GIAT), del sector de Tráfico de la Guardia Civil de Aragón, en colaboración con la Jefatura Provincial de Tráfico de Zaragoza. El resultado de esta operación llevada a cabo el pasado 30 de noviembre se saldó con la identificación de seis...