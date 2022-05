Los trabajadores a los que les molesta la subida de sueldo

Publicado hace 15 minutos por ccguy a laboro-spain.blogspot.com

Pues sí, estimados laboreros. Existen los trabajadores a los que les molesta que les suban el sueldo. No estamos hablando de trabajadores que no quieren ascender ni de trabajadores de tiempo parcial que no quieren que les suban la jornada. Estamos hablando de trabajadores que prefieren que no les suban el sueldo haciendo el mismo trabajo. Y los laboreros y todos los demás diréis que tal cosa no existe, como los dragones, como la tierra plana y como los “chis” de las vacunas. cuadrado(); Obviamente no son todos los (...)