Tom Hanks dice que ahora no podría interpretar a un hombre gay en ‘Philadelphia’

En 1994, Tom Hanks ganó el primero de dos premios Oscar consecutivos por su actuación en Filadelfia, en la que interpretó a un hombre gay que busca justicia después de que su empleador lo despidiera injustamente por tener VIH. El actor explicó en una entrevista con New York Times. “¿Podría un hombre heterosexual hacer lo que hice en Filadelfia ¿ahora? No, y con razón”, "Estamos más allá de eso ahora, y no creo que la gente acepte la falta de autenticidad de un hombre heterosexual interpretando a un hombre gay. " dijo Hanks