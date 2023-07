Todos contra Digi. La operadora rumana pone contra los cuerdas a los demás

Publicado hace 1 hora por Bosquimano a adslzone.net

En el primer semestre del año Digi sumó más de 400.000 clientes y la tendencia refleja que la fuga de abonados hacia la compañía low cost. «Reduciremos las inversiones en infraestructuras si la regulación sigue estrangulando al sector». Lo cierto es que el crecimiento de DIGI no deja a nadie indiferente. Con una plantilla de miles de empleados la operadora rumana no solo no acompaña en las subidas de precios a sus competidores, es que incluso llega a ofrecer más por lo mismo. DIGI se ha convertido en el principal enemigo de los cuatro grandes.