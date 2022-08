"Todas las semanas alguien nos dice: "Si no me suicido, es por mis hijos"" [Hemeroteca]

Publicado hace 1 hora por AmenhotepIV a eldiario.es

Si tú tienes una tara eres un producto defectuoso. Estamos en trinchera permanente. Esto es una guerra, pero sin balas. Va pasando la gente, que son los heridos de guerra. El que lleva dos años sin trabajo y no puede pagar la casa y además tiene la nevera vacía y además le han cortado el gas. Les disparan, pero de otro modo. “Dejo que duerma en casa si viene sobrio, se queda conmigo esa noche y al día siguiente me deja algo de dinero para la niña. Para hacerlo con un extraño, pues lo hago con mi marido, aunque me arriesgue a que me pegue”