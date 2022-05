El terrorismo que no cesa

Publicado hace 16 minutos por ccguy a 4freedoms.substack.com

El periódico satírico The Onion lleva publicando desde el el año 2014 la misma noticia después de un tiroteo: “'No Way To Prevent This,' Says Only Nation Where This Regularly Happens” (No hay manera de prevenir esto, dice la única nación donde esto sucede con regularidad). El texto es siempre más o menos idéntico; sólo cambia la ciudad, el número de víctimas, y la foto que lo acompaña. Hubo una época que lo sacaban tras cada tiroteo, pero incluso ellos se hartaron de la broma y sólo lo sacan en casos realmente espantosos. (...)