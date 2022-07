Publicado hace 44 minutos por ccguy a magnet.xataka.com

"Los negacionistas usan imágenes antiguas de termómetros en la calle marcando >40º para argumentar contra el cambio climático. Rebajémonos al mismo nivel entonces". No andan desencaminados. Estos valores no son reales y las cifras que muestran están desorbitadas dada la ubicación y los materiales que usan. Suelen ser metálicos, de colores oscuros y están expuestos al sol la mayor parte del día, por lo que no son una referencia fiable.