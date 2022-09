Publicado hace 52 minutos por Lito a magnet.xataka.com

Un informe sugiere que Amazon falsificó las temperaturas en otro almacén para no cerrar. A pesar de las temperaturas récords, los termómetros no subieron de 25ºC en sus almacenes. Pero los empleados llevaron los suyos y demostraron que estaban a 32-35º C.