Telmo Irureta, ganador de un Goya: "Yo no he dicho nada de mujeres y además soy homosexual"

Publicado hace 9 horas por jm22381 a niusdiario.es

El actor defiende su postura en una entrevista concedida de RTVE: “Hay gente que habla sin saber o inventándose las cosas. Han hablado de violencia contra la mujer, de violación. Yo no he hablado nada de mujeres, además, yo soy homosexual. Explotación contra las mujeres, yo no he pagado a ninguna mujer, si soy gay". El intérprete, que tiene parálisis cerebral, protagonizó uno de los momentos más aplaudidos de la gala de los Goya por un discurso que terminó con un contundente: "las personas con discapacidad también existimos y también follamos".