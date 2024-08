Publicado hace 18 minutos por cocolisto a europapress.es

Los talibán han anunciado este martes que han prohibido la entrada a Afganistán al enviado especial de la ONU para los Derechos Humanos en el país asiático, Richard Bennett, alegando que se ha dedicado a "difundir propaganda" contra las autoridades. No es alguien en quien confiemos. No está en Afganistán y ya no se le permite venir aquí.