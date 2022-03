Suecia y Finlandia dicen que no son países neutrales y abren la puerta a unirse a la OTAN

Suecia y Finlandia no son países neutrales. Así lo han dicho los embajadores de ambos países en España. Y no lo son porque "no pueden serlo", añadieron, antes de sostener que la puerta para una posible adhesión de ambos a la OTAN está abierta en el marco de la invasión rusa de Ucrania. Sari Rautio y Teppo Tauriainen han admitido en un encuentro con los medios en la Embajada de Suecia en Madrid que el apoyo a la unión a la Alianza por parte de la opinión pública ha aumentado en los dos Estados y han señalado que algunos partidos políticos finlan