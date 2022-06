Una start up prevé fabricar 50.000 coches eléctricos en España y sin usar el aluminio

Publicado hace 3 horas por LawtonFitt a amp.elmundo.es

Liux, no confundir con el sistema operativo libre Linux, quiere «hacer un coche sostenible de verdad. Porque meter una batería y un motor eléctrico en un coche, no es hacerlo sostenible», explica Antonio Espinosa de los Monteros, que junto a David Sancho son los dos emprendedores que han dado vida a este proyecto surgido en octubre de 2020, al calor de un arrocito alicantino y no en un garage.