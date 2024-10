Publicado hace 1 hora por Suckelo a bellingcat.com

SpaceX, de Elon Musk, ha sido acusada de invadir terrenos propiedad de la empresa estadounidense de juegos Cards Against Humanity durante más de seis meses, según una demanda presentada y anunciada el 19 de septiembre de 2024. Sin embargo, las imágenes por satélite muestran que el terreno ha estado en uso durante más de 12 meses [...] En 2017, Cards Against Humanity compró la parcela [...] Lo compraron en protesta por el muro fronterizo del expresidente Donald Trump y con la intención de no urbanizarlo, sino de mantenerlo en su estado natural.