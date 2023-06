“Soy tetrapléjica y me dicen que no puedo ser médico sin comprobar lo que puedo hacer”

Publicado hace 52 minutos por blodhemn a epe.es

La extremeña Berta Domínguez (28 años) sufrió una lesión medular al tirarse a una piscina. Acabó medicina y este año ha aprobado el MIR pero le impiden incorporarse a las dos plazas que ha solicitado: Familia y Preventiva. “Primero ponme a prueba y luego me dices que no puedo hacerlo, pero no han valorado eso. Con las ayudas pertinentes puedo ser una buena médica. Pocos médicos pueden decir que han sido pacientes durante tanto tiempo”