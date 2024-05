Qué significa ser una persona no binaria

Publicado hace 32 minutos por Ratoncolorao a lasexta.com

La idea tradicional e históricamente mayoritaria es la de que solo existen dos géneros: hombre y mujer. Esto se conoce como binarismo de género. Pero según las teorías queers también existen identidades no binarias, que son aquellas que no encajan dentro del binarismo masculino y femenino. Las personas no binarias son aquellas que no se identifican dentro de estas dos categorías.