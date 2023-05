Los siete candidatos de EH Bildu condenados por delitos de sangre cuando pertenecían a ETA: no pueden renunciar a la lista electoral ya proclamada y solo pueden renunciar al acta si salen elegidos

Publicado hace 1 hora por Grahml a maldita.es

Tras la carta de los 7 candidatos de EH Bildu condenados a delitos de sangre durante su pertenencia a ETA, has podido leer o escuchar que “se retiran de las listas” o que “renuncian a las listas” en las próximas elecciones del 28 de mayo. Pero ya no es posible que puedan renunciar a ir en la lista. Las listas electorales no pueden ser modificadas tras el periodo de subsanación de irregularidades, que terminó el 30 de abril.