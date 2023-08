Seis razones de porque Moms for liberty es un grupo extremista (eng)

Publicado hace 50 minutos por Verdaderofalso a thehill.com

En solo dos años y medio, Moms for Liberty ha crecido a 285 capítulos y a más de 100.000 miembros en 45 estados. En 2022, más de la mitad de los 500 candidatos respaldados por la organización fueron elegidos para las juntas escolares. Los miembros prominentes de Moms for Liberty tienen estrechos vínculos con los Proud Boys, Three Percenters, QAnon y los nacionalistas cristianos blancos. El líder de Proud Boys, Enrique Tarrio, se jactó una vez de que Moms for Liberty es "el Gestapo con vaginas".