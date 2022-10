La Secretaría del Pleno de Cibeles asegura que Madrid no tiene competencia para nombrar persona non grata a Pablo Iglesias

Publicado hace 42 minutos por harkon a europapress.es

La Secretaría del Pleno de Cibeles asegura que Madrid no tiene competencia para nombrar persona 'non grata' a Iglesias La Secretaría del Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha trasladado en un informe que el Consistorio no tiene competencias para nombrar como persona 'non grata' al exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias. Según consta en el informe, al que ha tenido acceso Europa Press, se carece por parte de los ayuntamientos de "la necesaria habilitación para declarar persona non grata a ningún ciudadano".