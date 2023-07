Sánchez, en las manos de Puigdemont [cat]

Publicado hace 1 hora por Remenad0r a vilaweb.cat

Posible repetición electoral en el estado español por un bloque de Junts per Catalunya a Pedro Sánchez. Sería la tercera vegada consecutiva que España tiene de repetir las elecciones, tras las elecciones de 2015 y 2016, y las elecciones de 2019. [...] "Nuestra prioridad es Cataluña, no la gobernabilidad del estado español. No nos moveremos ni un milímetro"