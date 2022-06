Samantha Fox, la exuberante estrella de los 80, se casa en secreto con su novia Linda Olsen

Publicado hace 10 minutos por CondensadorDeFluzo a elmundo.es

Samantha Fox fue en los últimos años de la década de los 80 y primeros de los 90, una de las cantantes más reconocidas mundialmente gracias a éxitos como Nothing's Gonna Stop me Now o Touch me. Junto con sus canciones pop y su físico exuberante, la artista inglesa aglutinó una legión incontable de fans siendo considerada un auténtico mito sexual en la época. Samantha ha vuelto a acaparar las principales portadas de los medios británicos tras dar el "sí, quiero" a Linda Olsen, la mujer que ha sido su pareja desde el año 2016.