Salvaos de 'Salvados' (Opinión)

Publicado hace 1 hora por Segope a blogs.publico.es

El tiempo me ha quitado el cariño y la razón. El programa de Salvados (La Sexta, of course) sobre los desertores de Vox es una égloga dedicada a pastorear votos ultras para el PP. A mí me encantaría haber rodado estas entrevistas en los despachos de los susodichos, que seguro que estarán plagados de esvásticas, aguiluchos, retratos de Hitler, Franco y Mussolini, pistolones guerracivilistas y cabezas de elefante. Si tan listos y reflexivos eran, cuesta creer que algún día hubieran militado en un partido nazi, autocrático, mentiroso, racista, etc