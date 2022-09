Rusia está tratando de vender a otros países el nuevo tanque T-14 Armata ‘ de última generación’ que ni el propio Moscú realmente quiere comprar

Publicado hace 28 minutos por Jeferson2 a doharoots.com

Rusia quiere que otras naciones compren su avanzado T-14 Armata, pero la propia Rusia no parece tan interesada en el nuevo tanque. El ejército ruso no solo ha comprado algunos T-14, sino que Armata ha estado ausente en gran medida de lo que debería haber sido su bautismo de fuego: la guerra de Ucrania. No obstante, Rosoboronexport, la compañía estatal de armas que fabrica Armata, intentó vender el nuevo tanque en Army 2022, una gran feria comercial de defensa patrocinada por el gobierno ruso.