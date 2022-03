Publicado hace 28 minutos por manuelmace a eldiario.es

Vladímir Medinski, principal negociador ruso, ha concedido una entrevista al canal Rossiya 24 en la que ha analizado el estado de las conversaciones con Ucrania. El asesor de Putin ha valorado el hecho de que Ucrania se haya comprometido por escrito a renunciar a la OTAN, pero ha aclarado que la postura de Rusia sobre el Donbás y Crimea no ha cambiado. El negociador ruso destacó que Ucrania haya puesto por escrito el compromiso de no unirse a la OTAN en el futuro, no tener armas nucleares ni albergar bases militares, cumpliendo con la demanda